主場館調酒師開緊急出口 招呼2舊同學免費睇Coldplay

【本報訊】英國殿堂級搖滾樂隊Coldplay相隔16年後重返香港，分別於4月8日、9日、11日及12日在啟德體育園舉行4場演出，共吸引約20萬名來自海外、內地及香港的觀眾。不過在前晚（12日）的尾場演唱舉行期間，有3名印度籍男子涉嫌在未獲授權下，進入啟德主場館看演唱會，被場地管理公司職員揭發事件，3人同被拘捕。

職員從天眼揭發 3人被捕 據了解，被捕的3名印度籍男子（21至23歲），其中一人為啟德主場館內一間酒吧的調酒師，他們3人為中學時所認識的同學。事發於前晚約8時許，任職調酒師的被捕人在演唱會期間，開啟啟德主場館內的一個緊急出口，並任由緊急出口一直打開。約6分鐘後，另外兩名涉案男子經過該緊急出口進入主場館內，管理公司職員從閉路電視發現事件，於是報案。

執法人員到場後，分別於場館內的酒吧及館內近B閘位置發現3名涉案男子，經調查發現是該名任職調酒師的被捕人，帶同其餘兩人入場；惟他否認有收取任何報酬。

此外，Coldplay樂隊一直致力推動環保，並將相關元素融入演唱會；繼上月底的香港國際七人欖球賽後，體育園的大型廢物分解系統持續發揮作用，把場內收集的廚餘、紙杯及其他紙製容器，以每日最多600公斤的運轉能力轉化為堆肥，顯著減少活動期間產生的廢物。