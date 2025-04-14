Coldplay開騷吸海外客 料平均消費近萬元

【本報訊】本港舉辦Coldplay演唱會吸引大量海外旅客。旅遊業議會總幹事楊淑芬昨日表示，Coldplay演唱會期間，本港街頭的外國人有所增加，加上內地旅客持續來港，旅議會預測該部分高端旅客，平均消費近萬元，帶旺周邊消費。而東瀛遊執行董事禤國全稱，復活節假期將近，因油價下跌導致機票價格及旅行團團費有所下降，不過因應近期多個國家或地區發生地震，市民報團意欲亦有輕微影響。

楊淑芬在電台節目上表示，今年香港首季1至3月，整體旅客增幅達9%，其中內地旅客首季增幅達6%，而海外旅客的增幅則逾18%。她又指，在七人欖球賽期間，海外旅客增幅逾20%，海外市場佔比為67%，而海外旅客來港均會過夜，會帶動不同的消費，認為情況樂觀。

機票受惠油價跌 復活節團費降 對於現時熱門的徒步地標萬宜水庫，她表示，業界應分散宣傳不同行山景點，如龍虎山等，令旅客有更多選擇。她建議，在旅行團方面多作宣傳，實行配額制，並通過旅議會提供限額的車輛服務吸引旅客，減少個人遊旅客集中造成的交通不便及道路危險。

對於即將來到的復活節假期，禤國全表示油價下跌令機票價格同步下調，團費較去年下降5至15%；不過因應近期多個國家或地區出現地震，受到不明朗因素影響，市民報團較去年有個位數跌幅，但影響輕微。