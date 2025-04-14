長洲搶包山選拔賽 12健兒出線

【本報訊】一年一度的長洲太平清醮將在下月5日舉行，重頭戲之一的搶包山昨日下午先舉行選拔賽，有101人完成上周攀爬包山及防墮安全訓練後成功出線，進入選拔賽初賽和複賽。複賽成績最佳的9男、3女選手獲得決賽資格，包括多個「包山王、包山后」，他們將於下月5日一決高下。

選拔賽昨午在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行。由於沙塵暴襲港下，天色灰暗，能見度較差，66男35女的健兒在空氣污染下作賽，鬥快攀上14米高的包山架。選拔賽初賽最短時間完成的24名參賽者，包括最少6名女參賽者，將入圍同日進行的複賽。

5‧5決高下 角逐王后 複賽成績最佳選手獲得決賽資格，包括爭取衞冕「包山王」的葉建文、曾是「包山王中王」的郭嘉明。其中，郭嘉明指今年能入圍都靠經驗，又說很多參賽者都互相認識，大家都知道對方的實力，但郭表示最大的對手其實是自己。而曾經奪得第3名的黃志傑在複賽以首名出線進入決賽，黃指出由於臨場發揮良好，不太滑沒失手而獲首名出線。前年「包山王」鍾玉川亦成功出線。

至於女子組，上屆「包山后」龔子珊率先落地，緊隨是去年懷孕而沒參與的「包山后中后」黃嘉欣。龔子珊稱今年沒特別訓練，打算決定以穩定取勝，做好自己而不要太緊張。產後復出的黃嘉欣則說會盡力完成比賽，每年都對自己有信心。

搶包山決賽會將於在5月5日深夜舉行，參賽者要在指定的時間內摘取包山上的平安包，而不同範圍的平安包，分數亦會有所不同，得分最高的男女健兒將獲勝，角逐「包山王」、「包山后」殊榮，而搶到最多平安包的健兒則可獲「代代平安獎」。