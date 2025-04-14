勞動節遊行續匿迹 稱辦研討會爭權益

團體拋6大訴求 就業需保障本地工友 勞動節於5‧1舉行，有工會疫後連續3年不舉辦遊行。有工會昨指5‧1將舉辦系列活動，包括研討會及邀請官員探訪勞工等活動，並就勞工權益提出6大訴求，包括立法規管建造業安全，以及監察輸入人才和外勞計劃，必須保障本地就業。被問及近日有媒體引述工會人士表示，「聽聞」今年兩大勞工團體不打算舉辦勞動節遊行，該工會認為現時需要採取「更有效」方式與政府溝通。

身兼工會副理事長的議員黃國昨表示，6大訴求包括持續優化強積金制度及積金易平台、立法保障平台外送員權益、監察輸入人才和外勞計劃保障本地就業、立法規管建造業安全並成立援助基金、加強培訓本地人才發展「八大中心」，及促請政府取消外判。

黃指工會將會舉辦一系列有關研討會及記者會，認為新時代既要提出問題，亦要提出具體嘅意見和建議，凝聚社會共識，共同推動解決社會問題。而一系列活動的主題是「勞工——香港經濟的基石」，有期望向政府提出切實可行的政策建議，推動勞工權益保障和產業升級。其他活動包括邀請官員探訪勞工、勞動節酒會、邀請內地全國勞動模範訪港交流，以及行業模範之星評選活動，但不包括勞動節遊行。

指採更有效渠道與當局溝通 工會會長、議員吳秋北在2月被問及會否復辦勞動節遊行時曾表示：「我們從來沒有放棄任何好的手段，所以沒有所謂的復不復辦，總之手段是對的、是好的，我們都會去嘗試。」但日前有媒體引述工會人士表示，「聽聞」兩大勞工團體未有計劃今年舉辦勞動節遊行。

再次被問及會否舉辦遊行，吳秋北認為需要採取更有效渠道與政府溝通。他認為工會的勞動節活動內容豐富，既有政策宣言亦有各種大家關注的研討會，認為要整體來看如何在社會弘揚勞動精神、推動保障勞工權益。他說和政府爭取各種權益時，要有暢通渠道、有效的溝通、有力的推進，現時正在與政府加強這方面的溝通。他認為要用更有效益方式推動各人的議題，並在「愛國者治港」原則下開拓創新，落實「高質量、新範式發展」，引領社會對勞動價值的肯定。