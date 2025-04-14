年近9000宗緊急停水 全城受罪 爆喉嘥食水不斷 維修耗6600萬元

【本報訊】爆水管事故不斷。根據當局提供的資料顯示，去年有27宗水管爆裂個案，「智管網」偵測到政府食水管滲漏個案亦有1,221宗，涉及流失食水量為12萬立方米，較前年增加60%，而維修食水水管開支每年約6,600萬元。

當局早前回覆特別財務委員會有關議員的提問，交代2020年至2024年、即過去5年，透過「智管網」偵測到政府食水管滲漏個案分別為520宗、660宗、880宗、1,037宗及1,221宗，涉及流失食水量亦逐年增加，分別為2.2萬、3.3萬、6.3萬、7.5萬及12萬立方米。

改善工程 5載燒近42億 在水管（包括食水和鹹水管）改善工程開支方面，2020/21至2024/25年度（截至2025年3月10日），分別約為8.6億元、11.5億元、8.8億元、6.8億元及6.1億元，即5個財政年度合共41.8億元。有關監測水管滲漏方面，在2021/22年度至2024/25年度新設 「智管網」監測區域的預算開支分別約為1.2億元、1.8億元、1.9億元及2.5億元。

至於過去5年修復滲漏食水管平均所需時間約為5小時；而修復時間最長約為12天，當局指有關個案需處理密集的地下公共設施，以及在維修該食水管期間，安排提供臨時供水設施。水務署亦指在2022、2023及2024年分別更換或修復了34公里、52公里及50公里水管。

有關水務署發出緊急停水類別的暫停供水通告數量，在2021年至2023年分別為8,587次、8,850次及8,784次，但暫未交代2024年的數量。