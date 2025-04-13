自成一家：如何和東盟增強互信

中國最高領導人即將出訪越南、馬來西亞及柬埔寨，此行正值北京當局在推動與周邊國家加強關係，如何將自身塑造成為一個可靠、負責任的地區夥伴，增進與東盟各國的互信，成為這次最高領導人出訪的重中之重。

自從1978年鄧小平倡導的改革開放成為中國國策以來，北京就一直推行睦鄰的周邊外交政策，試圖建構一個和平穩定的周邊環境。上世紀90年代後期，中國與東盟開始建立中國─東盟領導人會議機制，通過雙方領導人一年一度的高層對話，深化大家在政治經濟、社會文化等領域合作。但該會議只是在東盟成員國每年開會期間順道舉行，中國也只是由總理出席。

相比之下，2000年成立的中非合作論壇，雖然每3年才召開一次，不過每次會議都有各國最高元首參加，以及在中國與非洲國家之間輪流召開，層次更高。論壇結束後往往會公布聯合宣言，對促進中非國家友好功不可沒。有了中非合作論壇的成功經驗，中國後來又和其他區域國家陸續推出「中阿（阿拉伯國家）合作論壇」和「中國─拉共體論壇」等集體對話機制。而中非合作論壇模式也被其他國家模仿，例如日本上世紀90年代成立的「東京非洲國際會議」，原本是5年一屆，會議地點一直在東京，近年亦參照中非合作論壇，把會議周期改成3年一屆，並在日本和非洲輪流舉辦。

面對中美博弈日益激烈，中國需要全方位發展和東南亞國家的關係，大可以和東盟商議，每年舉行由雙方最高領導人參加的中國─東盟峰會，通過制度化的高層對話推動大家務實合作。東盟成員國之一的菲律賓，雖然和中國關係欠佳，在西瓜靠大邊的情況下，估計也會乖乖參加。