冰鑑春秋：一切都是為了炒股？

特朗普戲劇性地宣布，對70多個國家和地區的關稅「僅」徵收10%，延長90天的寬限期，獨獨針對中國將關稅加至145%！儘管美國財長貝森特說這一切都是特氏早已擬定的策略，目的就是把中國逼入困境，但特朗普卻親自出面打臉，告訴大家他是當天早上才決定。美股為此應聲大漲，特氏也不忘趁機宣傳自家的股票，這不禁讓人懷疑，難道搞得全世界人心惶惶、許多工廠面臨裁員甚至倒閉，結果只是特朗普為了炒作股票大賺一波？

事情當然沒有這麼簡單，特朗普原本的計劃，本來就是要藉着大幅提高關稅，壓迫包括中國與歐盟在內的所有國家低頭。他以為只要他不斷加碼，最終為了美國市場，所有國家只能屈服，接受美國苛刻的條件。但與此同時，美國國內卻抗議不斷，民生物資面臨暴漲甚至斷炊的嚴重問題，逐步壓迫特朗普必須作出選擇。

美國雖強，但畢竟不可能獨抗全世界，所以在內憂外患下，特朗普只好「華麗轉身」，藉由多數國家並未採取報復關稅，延長90天來給自己製造喘息機會，炒股票只是順便而已。但問題只是延後，並未解決，全球經濟仍將面對諸多不確定的變因。

對多數國家來說，10%的關稅其實仍不對等，依然會對貿易形成阻礙。而特朗普對中國加至145%的關稅也毫無意義，只是加速中美脫鈎的進程。一個值得觀察的重點是，在對中國增強打擊力度的同時，特朗普也不斷強調習近平是他的朋友，很願意促成雙方會面，這透露特氏急於與中國達成協議，因為他知道這樣搞下去，即使能重創中國，美國也好過不到哪兒去。只是，特朗普短短數月來出爾反爾多次，美國信譽已蕩然無存，這些傷害都會累積，日後也將一一浮現。