龍吟虎嘯：大陸新建控島模式

在有強大武力和實力支持下，中國大陸不但可以隨時解放台灣，而且可以建立「控島模式」，此乃「打獨促統」再上台階。今次解放軍「海峽雷霆」軍演之後，大陸央媒發文表示，解放軍的對台行動正在形成一種全新的「控島模式」，即從擴大力量覆蓋範圍，發展到能夠精確掌控台島要害，是對「金門模式」的升級和延伸。在這一模式中，大陸海警針對性地在海上通道緝拿「試圖外逃的台獨分裂分子」。

今次東部戰區聯合演練最可觀之處，除了解放軍空前強大的軍事能力，一舉拿下台島的能力，還有大陸海警也派出多支海警艦艇編隊圍繞台灣執法巡查演練，包括雷達偵搜、抵近查證、警告驅離、航路管制、登檢拿捕、攔截扣押等項目，重點檢驗對台島周邊海域、重要港口的管控能力，發現有船有人膽敢逃避檢查，大陸海警艦艇可採取聯合夾擊、水炮噴射等強制手段。有此「控島模式」，台灣一隻鳥也休想飛出去。這種「控島模式」，大陸無論在戰前、戰時、戰後都可實施。

現在是「戰前」，在大陸還會以最大誠意、盡最大努力推動和平統一之時，「控島模式」可配合「以武促統」、「以戰逼和」及「北平模式」等向台灣當局施壓，更可參與「圍島困島」、拒止和打破外國勢力「援台」的行動。有解放軍的強大威懾，台灣當局和外部勢力將不敢動武抗拒大陸海警執法，一旦妄動，正好招致大陸動手，解放台灣。事實上，無論戰前、戰時還是戰後，解放軍和海警都會聯合作業打擊「台獨」，實施對台島管控，令「台獨分裂分子和勢力」成為甕中之鱉。

從目前形勢看，「控島模式」會先於武統展開，也即「圍台困島」會在不久的將來實施，這是給予台灣當局接受「和平統一」的最後機會。一旦圍起來、困起來，在限定時間內台灣當局冥頑不靈，拒絕和統，那就是武統到來，「台獨」被粉碎，一個都跑不了。