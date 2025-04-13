坦言集：周邊合作

特朗普的關稅戰針對中國，用的是大包圍、大堵截的戰略，把中國與歐盟、日本、南韓分開，迫使它們同樣用關稅打擊與華貿易。另一個是直接打壓中國主要的周邊國家，主要針對東盟，重擊作為中國加工生產基地的越南、泰國、柬埔寨與老撾，威嚇印尼，削弱中國的海外羽翼，也示範誰協助中國，美國便會施以沉重打擊，這是特朗普提出的二級關稅的制裁。對中國，二級關稅只是恐嚇，不敢即時推行，暫不會阻礙與華貿易；但威脅存在，對小國的威脅作用會大，也可以像滾雪球那樣成連鎖效應，抑壓中國外貿的發展。

中國的反擊不可能採同樣的二級關稅，基本上這是不公。若中國依樣施行，傷不了美國，卻打擊中國的貿易信譽，得不償失。況且美國出口集中，不像中國那樣廣及大多數國家。

中國周邊國家人口不少，規模相當，有利中國加工生產、投資和貿易擴展，其中東盟已成中國最大外貿對手，超越歐美，發展餘地也大。中國一直重視東盟，但過往政策還是西方的一套，集中於政策的便利化和部分鼓勵。雖有加工生產基地之設，仍是依過往國內特區的做法，市場主導，政府政策配合，沒有政府主導的產業政策來帶引別國的海外投資。像把珠三角的產業轉移，還是企業主導，與當地的經濟缺乏生產鏈的整合，屬飛地經濟，生產鏈依賴在中國內地的工業基礎。這樣的模式有利產業迅速轉移，但難以在當地生根發展，生產鏈在當地並不牢固，當外來聯結受阻的話，下游加工工業難以維生。中國在東盟的投資，企業利潤主導，多採這個形式，美國的關稅政策正是針對跨境的生產鏈入手，來切斷鏈內連結。

剛剛北京召開中央周邊工作會議，提出「親誠惠容」的新周邊外交理念，正是要彌補與周邊國家經濟關係的不足。這個理念來自經濟，但涉及政治，因此是外交性質。中國跨境經貿投資政策均屬此範疇，目的是穩住周邊國家，一是經濟，二是經濟為基礎的政治，三是外交。三者連線，政府統籌主導，再不是單講經濟，放任企業在當地發展。這樣的理念政策轉變，首先用在東盟，日後應擴及中亞、南亞以及東北亞，形成中國為核心、周邊國家為合作發展的緩衝區。中國不再單着眼於內地，而是加強連接周邊國家，有這樣的體系，中國更易與美國抗衡。