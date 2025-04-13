320萬元海洛英運港 飛機豬監豬同落網

【本報訊】執法部門發現有販毒集團，在互聯網以搵快錢及免費旅遊招攬「飛機豬」，協助把毒品運返香港。至上周五，警員得悉有兩名男子充當「飛機豬」及「監豬」，從馬來西亞吉隆坡搭乘飛機運毒返港，遂在海關人員協助下拘捕該兩名中港男子，檢獲約4.5公斤懷疑海洛英，市值約320萬元。初步調查顯示，有疑犯為黑社會成員，聲稱因財務問題替朋友運毒回港。

作免費旅遊交換條件 執法部門早前經調查後，相信有本地販毒集團於網上以搵快錢及免費豪華團作標題，招攬人充當「飛機豬」，送他們到東南亞等國家免費旅遊，並要求他們接收物件並帶回香港，以換回免費旅遊的成本。販毒集團同時指派骨幹成員做「監豬」，以監視及護送「飛機豬」運送毒品。

上周五中午，警員得悉有兩名男子將從馬來西亞吉隆坡乘搭飛機返港，遂到香港國際機場作出部署，並在海關人員協助下，以涉嫌「販運危險藥物」及「串謀販運危險藥物」罪，拘捕該兩名分別姓李（27）及姓喬（49歲）的本地及內地男子，同時檢獲約4.5公斤懷疑海洛英，市值約320萬元。兩名疑犯報稱無業及搬運工人，分別扮演「飛機豬」及「監豬」角色，有人為黑社會成員。

警員發現該販毒集團分工清晰，有人負責招募，有人負責安排其他人士到海外接收毒品，另有人負責指示「監豬」監視整個毒品運送過程。事成後販毒集團會向不同角色派發相應酬勞，金額約為數萬元。兩名疑犯已被扣查，稍後將被暫控一項「販運危險藥物」罪名。執法部門相信，行動已成功堵截毒品流入市面，並堵截了犯罪集團的收益。

據了解，「監豬」與「飛機豬」互不認識，「飛機豬」未必知道「監豬」身份，惟「監豬」則知道「飛機豬」的資料。由於「監豬」曾近距離接觸「飛機豬」的行李，因此得以確認其「監豬」身份。「飛機豬」於本月8日去吉隆坡，集團每次運毒手法不同，疑犯聲稱因財務問題，受朋友指示替對方運毒回港，內地疑犯曾多次來港。