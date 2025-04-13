飛鵝山驚現背囊 揭男教師墮崖亡

不忿工作遇指控 留遺書不知所終 八十後中學男教師，上周五早上留下遺書在家後獨自外出，當日下午有少年行山客發現載有其個人物品的背囊，遺留在飛鵝山自殺崖邊，懷疑他墮崖遂報案求助。救援人員經近6小時搜救，至深夜在崖下棧道草叢發現其蹤影，惜救起後已證實不治。執法部門經初步調查後，相信沒有可疑，案件列「自殺」處理。據悉，事主因工作問題不開心，不排除因此導致壓力爆煲尋死。

上周五下午約5時半，執法部門接獲行山人士報案，指行經飛鵝山自殺崖時，發現一個背囊遺留於鸚鵡嘴石懸崖旁邊，內有一個有300元現金的銀包、一部相機、以及一名姓郭（38歲）男子的身份證明文件。由於未能尋獲事主，因此懷疑有人墮崖。

救援人員接報後在飛鵝山道1號集合，隨即登山展開搜救。至深夜近11時，救援人員在鸚鵡咀石對下約40米的鵝肚棧道草叢，發現一具頭部及手腳均有傷痕的男性屍體，經調查後證實死者便是該名姓郭男子。因現場環境所限，政府飛行服務隊直升機未能到場吊運遺體，因此需由多名消防員花近3小時始能把遺體抬落山下。

死者已婚 中學任教 昨日凌晨近3時，死者的一男兩女親友趕至現場認屍，他們俱神情哀傷，逗留約10分鐘後便由警員帶走助查。據了解，郭男為中學教師，已婚，與妻子同住葵涌華景山莊，夫妻沒有子女，他本身無患病紀錄。

警員經向郭妻了解，得悉事主於上周五早上7時許獨自離家外出，同時又在住所尋獲遺書，內容透露他因工作不開心。執法部門經初步調查後，不排除郭男因工作問題困擾輕生，案件沒有可疑，列作「自殺」跟進。

據發現死者背囊的3名分別姓楊、姓黃及姓鄧的中三學生表示，當日他們相約到飛鵝山行山，期間在自殺崖懸崖邊發現背囊，在好奇心驅使下打開背囊查看，發現郭男的個人物品。他們又指，相機內的風景相片顯示在當日拍攝，故此相信背囊在當日遺下，但背囊內未發現物主的手機。由於現場沒有其他人，他們懷疑背囊的物主墮崖失蹤，因此報案求助。