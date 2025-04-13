澳門消息：婦輸清光獻身求教賭 不忿𡁻完鬆誣告強姦

【本報綜合報道】澳門發生誣告強姦案。一名任職銷售員的姓鄭（36歲）內地女子，本月9日在路氹一間賭場賭錢敗北輸光賭本後，想起一名早前在賭場認識的一名內地男子，該男子自稱賭術精湛，有逢賭必勝方法。鄭於是聯絡他求助，同日下午雙方相約租住路氹一間酒店房見面，男方提出與鄭女性交作代價，先交易後賭錢助她贏。鄭女信以為真，在自願的情況下與他交易。