東呼即應：高血壓瞓唔足 認障危險一族

東呼分析患者易生混淆 醫生籲勿爭拗 社交平台早前流傳有婦人在將軍澳區兩度衝出馬路，經調查後相信該名婦人患有認知障礙症。另外，台灣藝人羅志祥亦表示其65歲母患上阿茲海默症。《東呼即應》訪問了相關方面的專家，幫助大家對包括阿茲海默症在內的認知障礙症增加認知。有醫生指，高血壓、睡眠少或有遺傳病史的人士屬高危一族。阿茲海默症患者因缺乏自理能力，營養、服藥等會受影響，間接令壽命縮短。專家提醒，自我照顧能力對患者很重要，不鼓勵事事由別人代勞；又呼籲當患者產生混淆時，勿與之爭拗。

根據國際阿茲海默症協會2015年的「全球認知障礙症報告」，全球每3秒就有一人患上認知障礙症，亞洲患者佔全球患者的49%。事實上，坊間對於腦退化症、阿茲海默症、血管性認知障礙症、散播性路易氏體認知障礙症、額顳葉認知障礙症等等，所知其實很有限。

老人科專科醫生葉珮嫦指出，認知障礙症、失智症是指臨床情況，可以細分為阿茲海默症、血管性認知障礙症、混合性認知障礙症等。阿茲海默症俗稱老人癡呆症，69歲以上人群中有10%至15%可能患上阿茲海默症，而85歲以上人群的患病率高達三分之一。因此50歲開始進行身體檢查，以及早發現基礎病。

可遺傳 最細30歲確診 葉珮嫦提到，高血壓患者如果不服藥，基本上患病率高15至20倍；而服藥並接受適當治療的人士患病率只會高兩倍。此外，睡眠不足6小時的人患病風險比睡眠時間多於6小時的人高30%。她指出，阿茲海默症有遺傳性，血管性就屬於基礎病的遺傳性，最年輕的患者30多歲或40多歲就會患上。

葉舉例，認知障礙症的早期病徵包括說不出別人的名字，算術、找贖、處理帳項或計劃事情時出現困難等。患者可能會忘記物品的放置位置，甚至將物品放在不適當的地方，如將鑰匙放在雪櫃。病情嚴重者會不斷重複同一句話或同一個問題，出現情緒問題如不耐煩、情緒低落，甚至幻聽和幻覺。這類患者身體機能良好，但因大腦機能衰退，往往不明白為何會四處走動。

阿茲海默症並非即時致命，但會縮短患者的壽命，且衍生多種問題，例如營養不良、基礎病管理不善、安全意識下降等。目前，有多種幫助記憶和行為精神問題的藥物，但保持活動能力、學習、控制血壓、定時學習、保持運動和健康飲食都非常重要。

賽馬會耆智園副經理崔志文指出，認知障礙症患者的照顧者面對長達8至10年的照顧期。他建議以藥物和非藥物雙管齊下同步進行，以減緩腦退化。

他鼓勵患者進行運動、保持營養、接受認知刺激訓練，如拼圖和算術，並建議患者外出曬太陽以改善睡眠質量和幫助鈣質吸收。患者應繼續參與社交活動，不要因擔心危險而留在家中。

穩情緒 鼓勵自我照顧 對於照顧者，他指不要對患者說出挑戰性的話語，如「你記唔記得」，以免引令患者產生焦慮，也不要事事都由其他人代勞。他提出「多導向、多提示、多明白」的照顧原則，即通過多方面的引導、提示和理解來幫助患者。例如，使用標籤和文字提醒，以及在患者產生混淆時，不要與他們爭辯，而是通過關心和認同來穩定他們的情緒。