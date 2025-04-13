航天育種計劃 中小學獲發太空種子

【本報訊】4月12日是「世界航天日」，「2025生物多樣性航天育種計劃」昨日舉行啟動儀式，主辦方向參與計劃的學校頒發太空種子，計劃希望讓中小學生透過體驗甄選和種植太空種子，提升他們對生物多樣性科學探知的興趣。學院亦會編製該計劃項目成果手冊，在聯合國全球契約組織、聯合國可持續發展目標宣傳平台等國際平台發布。

提升對生物多樣性興趣 「2025生物多樣性航天育種計劃」由香港可持續發展教育學院及香港聯合國教科文組織協會開展，計劃包括兩大核心項目，包括太空種子種植體驗比賽及太空種子甄選比賽，將在今年4月至10月期間舉辦一系列生物多樣性航天育種專家講座、展覽展示、歷屆參與學校經驗分享會等，激發學生創新思維和潛能，為香港中小學生提供實踐科學的機會，培養學生綜合解決問題能力和對生物多樣性、可持續發展的意識。

航天育種是將農作物種子或試管種苗送到太空，利用太空特殊的環境的誘變作用，使種子產生變異，再返回地面選育新種子、新材料的作物育種技術。是次體驗計劃的太空種子包括經長征五號B搭載的太空秋葵種子及太空蝶豆花種子；經實踐十號搭載的太空紫紅長茄種子及太空豆角種子；經實踐十號搭載的太空含羞草種子；以及航瓜mini（水果黃瓜）及航椒605的交流種子。