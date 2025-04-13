3區反罪冚賭 共28人被捕

【本報訊】旺角區警員於上周五在區內展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，期間巡查16間場所，截查240名男子及140名女子，並於洗衣街一遊戲機中心內拘捕一名29歲男子，涉嫌「以欺詐手段取得財產」被通緝。

同時，警員搜查通菜街一住宅單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭場，並檢獲一批遊戲卡、讀卡器及賭款現金。單位內一名40歲男子因涉嫌「經營非法賭博場所」被捕；另外單位內7名男子、兩名女子及一名內地男子（26至51歲），則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。當中兩名男子另因「外出時未有攜帶身份證明文件」被捕，其中一人因欠交罰款被通緝，所有被捕人已被帶走調查。

此外，深水埗區警員早前根據線報及經調查後，於上周五下午突擊搜查鴨寮街一單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭場。行動期間，警員共拘捕4男一女，包括一名姓鍾（51歲）本地男子，涉嫌「管理賭博場所」。其餘3名內地男子及一名內地女子，年齡介乎43至50歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕人已被扣留調查。行動中，警員在單位內共檢獲4部釣魚機、一批賭具及小量賭款。

檢多部釣魚機 另外，油尖區警員根據線報及經調查後，於上周五突擊搜查油麻地彌敦道480號一商廈單位，搗破一個懷疑非法賭檔。行動中，警員拘捕一名姓蘇（57歲）本地女子，涉嫌「經營賭博場所」。另外，單位內5名本地男子、3名本地女子、兩名俱持香港身份證的尼泊爾籍及印度籍男子，年齡介乎30至65歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，其中一名本地女子涉嫌「串謀詐騙」而被通緝。行動中，警員共檢獲5部釣魚機、一部讀卡機、一批遊戲卡及約2,000元現金。所有被捕人已被帶走調查。