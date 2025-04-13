團體贈學習百寶箱 100劏房童受惠

【本報訊】本港約有5萬名未成年人士居於狹窄的劏房，逾半是15歲以下，擠迫的環境嚴重阻礙學童生活及學習。有社福機構聯同香港知專設計學院家具及時尚產品設計高級文憑的師生，設計集照明、畫板、儲存文具於一身的多功能學習百寶箱，並獲贊助製造100個贈予劏房戶學童，方便他們在空間有限的狹小居住環境中學習及繪畫。多功能學習百寶箱發布會及贈送活動昨日於觀塘舉行，近百多名劏房家庭及合作項目師生參與。

照明畫板儲物集一身 知專設計學院副院長譚智恒表示，項目能夠鼓勵有責任感的學生關懷弱勢，及運用創意產品連結社區，學院的家具及時尚產品設計高級文憑學生王貝恩表示，曾到荃灣探訪低收入家庭，其中一戶家庭的學童很喜歡畫畫，但狹小的居住環境妨礙揮筆，他們設計百寶箱時，除考慮學習用途外，亦加入了輔助畫畫的功能，希望學童用得方便又開心。

其中一位小用家，現年10歲的萱萱指，之前需要俯臥在地上做功課，現在有了百寶箱，可坐着做功課和溫習；另一位小用家，現年9歲的晴晴說很喜歡百寶箱中有燈及畫板的設計，讓她有空間畫畫。