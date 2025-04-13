北都片區招標擬價高者得 雙信封制

【本執訊】近百名企業代表去年到北部都會區實地考察後，政府早前收到22份意向書。發展局指，已就意向書進行詳細分析，3個片區會採取招標而非直接批地，當局徵集意向，是為了制訂得到市場接受的招標條款。招標方式除了政府原先傾向的價高者得外，亦不排除以既看價錢，亦要考慮發展商的質素和經驗的「雙信封制」，評審複雜後，或需要較長時間。

發展局局長甯漢豪昨出席一個電台節目表示，外間有聲音指政府不能只看價錢，亦要考慮質素，形容「若收到一些意向書，其建議說能帶到一些龍頭企業入來，到評審標書時，我們都會想反映這一點，能打分給它」。她指收到的意向書包括房地產、綜合發展、物流或建築的承建商，六成屬本地企業、四成來自內地企業，近年外國公司較少直接參與政府投地，但仍有參與發展項目的建築工程。

而接獲的意向書中，不少企業希望政府交代片區周邊交通基建的落成時間表，亦有意見及指現時經濟環境多變，一旦不能如期交貨，關注政府將施加怎樣的罰則。

料下半年展開招標工作 她亦提及近日與金管局、銀行界會面，介紹片區規模及成本，希望他們能研究提供特別融資方案；又相信只要按市場意見制訂招標條款，今年下半年能就片區陸續招標，其中新田科技城由於未完成收地，最快明年才能招標。估計未來兩年可完成土地平整等工作，但要視乎發展商入場後的工程進度。