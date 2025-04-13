商場公共空間削限制 刺激港疲弱經濟

放寬申請簡化審批 減省活動行政費 本港對商場及公共空間使用有嚴格規定，商界批評造成經營桎梏，發展局日前宣布優化安排，並推行為期兩年的試驗計劃，藉放寬商場或其他商業項目的室內外公共空間在地契下的限制，降低收費及簡化審批等，刺激疲弱市道。發展局局長甯漢豪昨表示，新措施可以讓商場的業主或管理人只需通過一次審批，就可以一年之內在有關的公共空間舉行多次活動，商業活動的面積限制亦由過去的一成，放寬至兩成，政府收取的行政費亦大幅下調。冀今次拆牆鬆綁可更好地利用商場的公共空間，在不阻街的情況下帶旺經濟，5月1日將至，地政總署會盡快審批已收到的相關時間申請。

甯漢豪昨日解釋，政府在訂立商業樓宇的地契時，會指明一些室內或戶外部分空間須闢作市民休息或通道等用途，亦對此有所監管，情況常見於商場的中庭，團體要舉辦活動須向地政總署申請。然而，近年政府收到不少意見，要求善用公共空間可帶旺經濟，故推出優化安排。

採「一簽多用」做法 甯介紹，以往要在公共空間舉行活動，每次都要向地政總署申請和繳交6萬元的行政費用，且需時至少3至4個月。政策放寬之後，業主或管理人提出的申請將採用「一簽多用」的做法，即一年內可在同一地點舉辦活動，毋須逐次申請，亦不會因今次是音樂活動、下次是銷售活動而再度審批。雖然商場活動多數是針對大時大節，但如果一年12個月都有活動舉行，則每月需額外繳交5,000元。

至於可供進行商業活動的面積，會由原來一成的面積限制，放寬至兩成，場地分租給其他人營運亦可按條件允許。她相信新安排可刺激商場人流、鼓勵消費，政府會把過去3至4個月的申請時間，盡量縮短至一個月內完成審批。

至於維港海濱地方從事商業活動，甯漢豪指當局已揀選幾個地方，包括中環、灣仔、北角和尖沙咀等人流暢旺的地點，以停放幾檔類似美食車形式的售賣小食、飲品等攤檔，政府可能會委託一間有經驗的承辦商代為出租，但亦會有公開招標的成分，相關安排現正進行一些部署，料今年之內會有消息。

就維港海濱的餐飲銷售，當局已揀選幾處地點並進行相關部署。 政府優化商場公共空間措施