突放寬「禁樽令」 體育園惹環團劣評

【本報訊】啟德體育園由測試賽到開幕禮一直實行「禁樽令」，但英國樂隊Coldplay演唱會主辦單位就爭取放寬，容許觀眾攜帶無蓋自備杯或樽入場。有環保團體指園方「搬龍門」雙重標準，希望園方清楚交代可攜帶自備容器入場的準則及往後安排，促請體育園盡快推出「重用杯先導計劃」推動源頭減廢。

Coldplay演唱會主辦單位活動公布，觀眾可帶容量不多於600毫升的塑膠或矽膠水樽或杯入場，並於開騷前一日補充說明自備的杯及樽不得有蓋。

促推動重用杯助減廢 環保團體綠色和平對活動允許自備容器的做法表示歡迎，但又提到體育園一直以安全理由，禁止觀眾攜帶容器進場，其中上月舉行的 「世界格蘭披治桌球大獎賽」及「香港國際七人欖球賽」，團體均發現貴賓席及企業包廂出現禁止帶進場的玻璃樽及膠樽，批評園方雙重標準。

據綠色和平推算，七欖3日賽事期間共產生逾86萬件即棄餐具，擔心未來體育園舉辦不同大型活動，屆時即棄垃圾量將難以想像，期望園方會加強環保措施，包括推行重用杯先導計劃 ，以及讓觀眾攜自備杯入園。