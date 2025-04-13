聖若瑟辦國際象棋冠軍賽 八大高手對決稱王再戰AI

【本報訊】聖若瑟書院昨日起一連兩日展開第二屆「SJC Cup 國際象棋冠軍賽」賽事，有來自5個國家的8位世界級冠軍棋手參與，當中包括印度、越南、蒙古及哈薩克的選手；而今日誕生的總冠軍會與「DeepSeek」對弈。校長郭迪民表示，與第一屆相比，今次賽事特別加入了人工智能系統「DeepSeek」與賽事總冠軍進行對戰，藉此機會令大眾認識「科技」與「棋藝」的結合。

將以香港選手身份出戰全運會、聖若瑟書院的中四學生陳弘燁表示，今次作為賽事「東道主」信心大增，而他在備戰期間，亦會靜坐冥想，令自己冷靜，希望今次能取得最好成績。

另外，今日下午正式賽事完結後，活動亦設有「與眾同樂」環節，由該8位世界級棋手與64名少年棋手對弈，象徵國際象棋棋盤上的64格。校方表示，期待藉着此次賽事促進國際象棋文化的交流，並邀請棋迷共同參與。