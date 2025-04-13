Coldplay演唱會 蠱惑清潔承辦商 涉收錢帶人入場

伴航廳睇騷 東主父子經理涉串騙被捕 英國樂隊Coldplay昨晚在啟德體育園主場館舉行最後一場演唱會，連日來場館外有不少人舉紙牌求票，執法部門前日巡邏期間揭發一名男子涉嫌收錢帶兩名男子入場，遂以「串謀詐騙」將3人拘捕，據悉，被捕男子包括清潔承辦商東主父子及經理。另外，執法部門前晚上分別接獲兩名女受害人報案，分別於購物平台Carousell以1,300港元和在小紅書以850元人民幣（約904港元）購買Coldplay門票，結果受騙。

Coldplay上周二起在啟德體育園舉行4場演唱會，昨日是最後一場，由於天氣不穩定，啟德體育園發出提示提醒觀眾留意天氣，但不可攜帶超過35厘米的長雨傘入場。執法部門則提醒市民入場可帶縮骨遮或雨衣，但切勿攜帶長遮。場館外連日來均有不少人在沿途高舉需購買門票的紙牌，昨日亦有多名外籍人士舉紙牌求票。據了解，執法部門前晚在啟德體育園啟德主場館內巡邏期間，發現兩名男子在一樓伴航廳內觀看演唱會超過15分鐘，感到可疑，上前調查。

消息稱，其中63歲姓葉男子是一間清潔公司東主，另一名36歲男子是其兒子，報稱教學助理。他們疑由清潔公司41歲姓黎男經理帶到上址觀看演唱會，3人手腕上皆戴有工作人員的手環，並聲稱於上址監督清潔工作。不過，執法部門經調查後發現有關清潔公司是在啟德體藝館於Coldplay演唱會期間負責清潔的承辦商，負責的範圍是在5樓看台的清潔工作，並不是一樓，而且當時兩人是在觀看演唱會。3人涉嫌串謀詐騙被捕，現時已獲保釋，並將於5月12日向牛頭角警署報到。

非官網購門票 兩女受騙 此外，執法部門前晚9時許分別接獲兩名女受害人報案，二人分別於購物平台Carousell以1,300港元和在小紅書以850元人民幣（約904港元）購買Coldplay演唱會門票，付款後未能成功取到入場券，騙徒亦失去聯絡，案件列為「詐騙」，暫時沒有人被捕。

另有樂迷投訴，原購買2,099元門票的普通座位，結帳版面或購物車亦未有列明是視線受阻座位。他引述Cityline稱，不論有沒有視線受阻的座位，只會在選擇門票階段或實體票才會列明，故在結帳或確認信都不會顯示視線受阻字眼。Cityline回覆查詢時稱，近日接獲兩宗門票查詢個案，隨即翻查相關購票紀錄，確認事主揀選並購買視線受阻座位門票，最終領取的門票亦與購票資料相符，已隨即聯絡事主，解釋調查結果。消委會截至上周五下午5時接獲136宗涉及Coldplay演唱會的投訴，其中22宗與座位視線受阻有關。