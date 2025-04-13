醫健：伶牙俐齒：顎骨有個大黑影

「醫生，我係唔係生衰嘢？」

早上應診的病人是一位30多歲的成功男士。他上星期見牙醫接受定期檢查和洗牙，照X光時發現左下顎骨有一個大黑影。患者沒有任何痛症，只是偶爾覺得左下智慧齒位置有些腫脹的感覺。牙醫告訴病人需要立即轉介口腔頜面外科專科，因為病情可大可小，大多需要接受手術治療。

病人見筆者時非常擔心，他在網上做過一些資料搜集，知道情況可能是良性，亦可能是惡性。問診後進行了一些臨床檢查和測試，再照過電腦掃描，筆者向病人解釋需要抽取組織進行切片化驗，以進一步確定診斷。

切片化驗是以小手術方式打開病變位置，切走部分病變，送到化驗所由病理學專家用顯微鏡進行化驗。病理學醫生以不同的方法，如特別的染色或用抗體處理標本，得知病變的細胞品種，從而提供病理診斷。配合臨床病徵和X光特徵，口腔頜面外科醫生評估後再作出臨床診斷和相對的治療計劃。

切片化驗在大部分的口腔病變是診斷準確度最高的方法，特別當不同可能的病變治療方法有所分別時，最能提供精準確定診斷。

一星期後，病人帶同家人回來覆診，聽取化驗報告。不幸中的大幸，病理報告診斷為「角化質牙原性囊腫」（odontogenic keratocyst），是介乎良性腫瘤和囊腫的良性病變。雖然仍需要透過一個較大手術移除病變和數隻牙齒已減低復發率，術後數星期亦需定期更換含碘酒消毒敷料讓傷口自然愈合，但至少能夠保存顎骨，不用切除和移植重建，將來亦可再作種牙修復。

香港大學牙醫學院

口腔頜面外科臨床教授 梁耀殷