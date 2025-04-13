發育前後 調理脾腎助孩子增高

【本報訊】做父母的都希望孩子快高長大、高人一等。孩子身高主要受父母遺傳因素影響，但後天因素也有一定的干預性，例如營養、睡眠、運動、心理及疾病等。世界衞生組織研究更表明孩子的生長發育有顯著的季節性，其中春季長得最快。有中醫表示，孩子身高與脾、腎有密切關係，中醫着重發育前調補脾胃，發育後以補腎為主，再配合飲食、睡眠、運動，對增高和增重有利。

根據中醫理論，孩子長高需要骨骼健康發育，並取決於腎氣是否旺盛，骨骼的精華在於骨髓，養腎就能養骨骼。人體長高的過程中，四肢、骨骼與肌肉的生長發育，與脾胃功能的強弱有直接關係，脾胃健旺則消化吸收良好，有助生長發育。

把握睡眠兩時段生長高峰 基督教聯合那打素社康服務中醫及中醫專科服務表示，在身高發育上中醫着重調理脾胃、固腎澀精。發育前以調補脾胃為主，常用藥材有蓮子、芡實、淮山、茯苓、白術、小米等。發育後以補腎填精為主，此期為身高增長的黃金時期，一般女生初經後，男生變聲的兩、三年內。腎充則骨強筋健，對增高和增重有利，更可促進第二性徵發育。常用藥材有續斷、杜仲、枸杞子、菟絲子、核桃、黑芝麻等。

除了服用中藥，飲食、睡眠、運動的配合也十分關鍵，飲食要營養豐富均衡，更要注重補充鈣質。睡眠有兩個時間段對孩子長高尤其重要，最好在晚上10點至凌晨1點，以及在早上6點前後的一兩個小時，這兩個生長激素分泌高峰來臨前進入深度睡眠。運動能刺激生長激素的分泌，同時也能促進孩子的骨骼、肌肉、關節和韌帶發育，跑、跳類的運動項目更有利孩子長高。