子宮頸癌發病率趨升 團體籲及早接種疫苗

【本報訊】子宮頸癌發病率近年有所上升，平均每日都有女性確診、每兩至三日就有一人因此離世。而九成以上的子宮頸癌個案，與人類乳頭瘤病毒（HPV）有關，只要有過性行為就有機會感染。有關注組織指，HPV相關癌症是目前少數可預防的癌症之一，而接種HPV預防疫苗更是預防子宮頸癌的「第一道防線」，呼籲女性盡早接種。

新型HPV病毒基因檢驗靈敏度高 「關注HPV聯盟」召集人顏婉嫦昨在電台節目指出，HPV主要經由性接觸傳播。雖然HPV疫苗能保護女性免受多種高危型HPV的感染，降低患癌風險，但只能預防未曾感染過的HPV型號，故適齡人士應於未有性行為前接種。不過，即使已有性經驗，接種疫苗仍有助預防未接觸過的HPV型號。

顏續指，預防HPV的第二步，是定期進行子宮頸癌檢查。由子宮頸細胞開始病變，到演變成子宮頸癌，約要數年以上，女性可以透過傳統柏氏抹片檢查，確認子宮頸細胞有否病變，亦可使用較新型的HPV病毒基因檢驗，其靈敏度更高，能更早篩檢出癌前病變及致癌的高危HPV類型。另外，現時亦有自行採樣的選項，讓女士們子宮頸癌篩查時避免尷尬及不適。她呼籲市民分享和積極推廣預防HPV的重要性，保護自己及鼓勵身邊人及早採取行動。