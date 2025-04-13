重症死亡一周7宗 新冠疫魔續逞兇

感染院舍爆發俱增 變種毒株「XDV」流行 冬季流感季節剛結束，新冠卻逐步回溫。衞生署衞生防護中心日前公布本地最新流感及新冠情況，指本地新冠活躍程度持續上升，感染數字、爆發個案及重症均有所增加，而且地區監測數據更顯示，本港流行的新冠變種病毒株已經由「JN.1」逐步變為「XDV」。中心就解釋，XDV與JN.1相關，暫未有資料顯示前者會較後者以及其後代譜系，引致更嚴重疾病。根據中國疾控中心資料，XDV約在去年中已經開始在內地流行。

衞生防護中心日前公布新一期《新冠病毒病及流感速遞》，指本地新冠活躍程度持續上升，今年第14周（3月30日至4月5日），中心化驗所驗出的帶有新冠病毒的樣本為255個，而公共衞生化驗服務處收集的呼吸道樣本中，有5.09%病有新冠病毒。同時，學校或院舍的新冠爆發個案有6宗，共59人受影響，而整體新冠的重症及死亡個案就有7宗，全部數據均較前一周有所上升。

防護中心指最新的地區監測顯示，新冠病毒變種病毒株「XDV」在本地的流行率有上升趨勢，佔所有已分析樣本的74%。中心解釋，XDV與先前流行的變種病毒株JN.1相關，暫未有資料顯示XDV會較JN.1及其後代譜系引致更嚴重疾病。中心於3月26日至本月8日期間，對3宗新冠重症或死亡個案以及一些非嚴重個案的樣本進行基因分析，結果顯示全部屬於JN.1及其相關變種病毒株。

流感新奪11命 已打針少女腦病變 XDV早前已於內地開始流行。中國疾病預防控制中心數據顯示，去年年中開始，疾控中心接獲的新冠病例有效基因組序列中，XDV及其亞分支的比例漸漸上升，由約40%逐步升至今年2月的近70%。目前世界衞生組織將JN.1列為「需要留意的變種株」（VOI），並有7個「監視下的變種株」（VUM），當中並不包括XDV。

流感方面，中心指出本地流感活躍程度處於低水平。第14周共有13宗成人確診流感的重症或死亡個案，其中有11人死亡，數字較前一周下跌。不過，上周就錄得一宗有接種疫苗的17歲少女，感染流感後併發腦病變的重症個案。