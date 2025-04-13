吹冧檔襲九龍城 潑水節狂風掃興

冷鋒南移逼廣東 港今18℃「急凍」 有一道冷鋒南移橫過廣東沿岸，與其相關的驟雨及狂風雷暴昨日影響本港，天文台於昨午2時至5時半之間頻發特別天氣提示，在九龍城舉辦的泰國潑水節慶祝活動宣布提前結束，大風一度吹襲場地，場內部分臨時搭建的攤檔也不穩，有攤檔頂棚直接被吹起，參展商為免物件被吹走，紛紛以人力對抗風力，有參加潑水節的市民對活動提前取消感可惜。到晚上9時許，長沙灣保安道55號對開一幅50米乘3米棚架被發現塌下，壓住一輛的士及一輛客貨車，保安道（來回方向）介乎東京街與東沙島街之間的一段全線需要封閉。

天文台早在兩日前已預告，今次冷鋒過境可能帶來春季常見的強對流現象，恐重演3月怪風突襲的情況，昨日下午2時27分發出了雷暴警告，下午5時15分再發強烈季候風信號，預料強陣風繼續吹襲香港，呼籲身處室外的市民盡快到安全地方躲避。下午5時05分左右，赤鱲角已錄得每小時約70公里的強陣風。而在晚上7時30分左右，橫瀾島、長洲及赤鱲角分別錄得的最高持續風速為每小時65、55及42公里，最高陣風更分別為每小時79、75及53公里。

日夜溫差大 明高見28℃ 在天文台首次發出雷暴警告後，潑水節活動的主辦方不久便作出提前取消活動的決定，指天氣轉差和天文台已發出了雷暴警告，泰國潑水節（宋幹節）慶祝活動提早15分鐘結束。天文台其後於晚上7時取消雷暴天氣警告。

不過，昨日雖時有陣風，但未見大雨。天文台則預測，受冷鋒影響，今日最低氣溫約攝氏18度。日間短暫時間有陽光及非常乾燥，最高氣溫約攝氏23度。吹清勁至強風程度偏北風，初時離岸及高地間中吹烈風。稍後風勢緩和，部分地區能見度較低。最高紫外線指數大約是4，強度屬於中等。展望未來幾日的天氣情況，明日氣溫回升但日夜溫差很大，介乎攝氏19度至28度。