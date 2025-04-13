勘察結構安全 限40年以上樓齡屋邨

【本報訊】全港約有一半人口居於公營房屋，房委會亦定期為公屋「驗身」，就大廈結構安全方面，房署在2005年起已推行「全面結構勘察計劃」（勘察計劃），為樓齡接近或超過40年的公屋大廈評估及確定樓宇結構安全，有關計劃的目標是評估大廈狀況能保存良好15年或以上，政府去年公布，過去5個財政年度，在「全面結構勘察計劃」下已完成勘察及修葺的房委會公共屋邨，平均每個單位的工程費約為1,600元。