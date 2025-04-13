勘察結構安全 限40年以上樓齡屋邨
【本報訊】全港約有一半人口居於公營房屋，房委會亦定期為公屋「驗身」，就大廈結構安全方面，房署在2005年起已推行「全面結構勘察計劃」（勘察計劃），為樓齡接近或超過40年的公屋大廈評估及確定樓宇結構安全，有關計劃的目標是評估大廈狀況能保存良好15年或以上，政府去年公布，過去5個財政年度，在「全面結構勘察計劃」下已完成勘察及修葺的房委會公共屋邨，平均每個單位的工程費約為1,600元。
經修葺可保存良好狀態15年
根據房委會公布，第一輪勘察計劃涵蓋了42個公共屋邨，計劃自2005年後推出，至2018年結束；第二輪勘察計劃則於2018年底展開，預計2032年完成，第二輪計劃涵蓋共71個公共屋邨。由於有關計劃都針對樓齡在40年以上的屋邨，據指沙角邨、大元邨、三聖邨、鴨脷洲邨、友愛邨和安定邨都屬需勘察結構之列。
第二輪勘察計劃雖正在進行，當局指，被勘察後的公屋大廈經過有關工程後，評估均是能保存良好狀況15年或以上，又指工程符合經濟效益。
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