大廈外牆發霉爆裂 喉管滲水銹蝕 只識加租維修做唔好 怨聲載道

【記者余宏基報道】耀東邨耀華樓有石屎自高空墮下擊中市民，本報走訪這個只有31年樓齡的屋邨，發現部分公共設施都有殘舊、損毀，包括大廈外牆石屎爆裂，且嚴重發霉，大廈走廊大堂有喉管嚴重生銹，石屎鬆脫，不停滴水，多個信箱門已損壞。有住戶半年前發現客廳及房間外牆滲水，職員兩次檢查卻找不到源頭，直斥房委會「租就識得加，維修又做唔好，點樣住得安樂！」擔心石屎剝落會砸中家人。有頂樓住戶指，曾因廚房滴水問題報修4次，但房署只做表面維修，未處理根源，對房署敷衍了事深感不滿。

不滿房署敷衍 「點住得安樂」 細看耀華樓，大廈外牆石屎爆裂，且嚴重發霉，樓梯位置更擺放大量建築廢料，地下大堂天花喉管嚴重滲水，導致地下非常濕滑，職員要用膠水桶處理滴水問題。大廈樓層一樣情況不佳，亦有防煙門窗框損毀，防煙門鉸鬆脫，導致未能自動關門， 一旦有火警，後果便不堪設想。

居民袁小姐表示，半年前發現客廳和房間外牆有滲水迹象，職員兩次上門檢查卻找不到滲水源頭，稱要到落雨天才可處理，但「落雨都冇上嚟處理，最後不了了之。 」袁小姐表示，最擔心女兒的房間石屎剝落，擊中頭部，故現時睡覺時，頭部會調到另外一方向，「租就識得加，維修又做唔好，點樣住得安樂！」

頂樓居民曾小姐指，廚房位置有滴水現象，「叫房署維修咗4次，每次都簡單表面維修，冇處理根源」，直言擔心石屎剝落，盡量減少行近該位置，導致日常家務非常不方便，「如果真係不幸剝落，最多都係揼爛洗衣機」。曾小姐認為，房署應由天台根源處理再落防滲，直斥房署敷衍了事，非常不滿。