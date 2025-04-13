天降石屎險奪魂 耀東邨民 步步驚心

入伙31年變危樓 區議員頭破血流 筲箕灣公共屋邨天降石屎擊中途人！昨午約12時，筲箕灣耀東邨耀華樓有石屎墮下，砸中在耀華樓地下關愛隊辦事處門外工作的東區區議員吳清清頭部，吳登時頭破血流，需送院治療。執法部門封鎖現場調查，初步懷疑石屎由低層位置墮下，案件列「高空墮物–有人受傷」，暫未有人被捕。房屋署指，初步證實石屎與大廈外牆物料無關。有議員指，公屋罕有外牆物件剝落，因房署有定期勘察；而今次涉事的耀東邨樓齡僅約31年，有議員則促署方安排為整個耀東邨進行額外的外牆及簷篷巡視，以保居民安全。

昨午12時05分，西灣河耀東邨耀華樓，有一塊面積約3乘3厘米的石屎剝落由上墮下，吳清清頭部被砸中，登時頭破血流，其同事見狀代為報案求助。救護員接報到場替吳敷治包紮後送院治理，吳送院時仍然清醒。至晚上7時19分，吳在社交平台發文，指自己一切安好，以後工作會加倍小心，又感謝大家關心。據悉，現年45歲的吳清清，在耀華樓設有辦公室，由於天氣潮濕，她與義工合力將辦公室內的物品搬至大廈對開空地進行整理，未料遭石屎砸中，不幸「中頭獎」。

房署指與大廈外牆物料無關 執法人員其後封鎖現場調查，並且檢走剝落的石屎碎片，案件列「高空墮物–有人受傷」，暫時未有人被捕。房屋署指，初步證實石屎與大廈外牆物料無關。

房署資料顯示，耀東邨有11座樓宇，1994年入伙。截至去年底，耀東邨約有5,200個租住單位，5,100戶住戶，認可人口達1.43萬。港島東議員梁熙表示，本港老舊公共屋邨尤其樓齡較高者，如超過40年的舊公屋時有天花裂縫、石屎剝落及漏水等情況。但耀東邨只有約30年樓齡，房屋署有安排定期進行結構勘察計劃，亦會為所有10年以上的公屋樓宇安排全方位維修計劃，過往鮮有出現外牆或石屎剝落的情況。但近期天氣潮濕有雨，不排除偶發的輕微剝落事故。

梁續指，今次墮下的石屎塊體積細小，已對市民造成傷害，事件是一個警號，希望房署高度重視，以預防性行動避免同類事故再現，建議署方安排為整個耀東邨進行額外的外牆及簷篷巡視，確保居民安全。

議員倡增巡查指引及早發現 身兼房屋事務委員會委員的議員梁文廣則稱，公共屋邨外牆出現石屎剝落非常罕見，因房署工程組每年會為公共屋邨進行一次外牆勘探：「（檢查）密度比私人樓高好多，所以過去好少聽到話公共屋邨外牆跌石屎。」而外牆勘探通常在上半年進行，旨在雨季前完成檢查。

梁又指房署對外判管理公司要求高，一旦發現問題需即時上報，「即使只係少少爛，報上去都好快會整。」他續指，在日常巡查較難發現潛在石屎剝落等問題，建議房署可就樓宇外牆及公眾地方等增加巡查指引，以便前線管理人員及早發現。

大埔私樓冧石屎擊傷男途人 另外，昨午約5時半，執法部門接獲一名姓梁（27歲）男子的家人報案，指懷疑有一塊石屎從大埔廣福道26-50號大埔大廈高處墮下，並擊中途經上址的事主。人員接報到場，經初步調查，懷疑有一塊約20乘10厘米的石屎從上址高處墮下並擊中事主。案件列「高空墮物–有人受傷」，暫未有人被捕。事主頭部受傷，清醒被送院治理。