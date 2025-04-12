撥亂反正：無人機暗殺遍地開花

美國總統特朗普除了在經濟上，向全球發動關稅貿易戰，在政治上、軍事上亦蠢蠢欲動，左右開弓。在美國周邊地區，特氏表明不排除以武力奪取格陵蘭，以及在巴拿馬設立軍事基地，最新還研究出動軍用無人機，攻擊鄰國墨西哥的販毒集團，以圖切斷毒品流向美國。

特朗普早於首屆總統任期，已提出過向墨西哥採取軍事行動打擊當地毒販。去年總統初選期間，更有共和黨參選人建議直接出兵墨西哥。但自從美軍先後在伊拉克及阿富汗碰壁，造成大量死傷，引起國民非議，美國已有一段時間未有向外國派出地面部隊，改為通過戰機或戰艦發射導彈，轟炸境外的軍事目標或反美人物，到近年再進化為軍用無人機攻擊。

當中最出名的行動，是2020年出動外號「死神」的MQ-9無人機及外號「地獄火」的AGM-114空對地導彈，在伊拉克巴格達機場外，擊斃伊朗革命軍領導蘇萊曼尼與多名隨團。該次完全無法無天、形同恐怖襲擊的跨境軍事暗殺行動，不僅激怒兩伊，還震撼、啟示了全球，惹來烏克蘭、俄羅斯、以色列，以至一些國家的反政府武裝爭相效法，遍地開花。

據報美國軍方和中央情報局（CIA）已加強對墨西哥上空的監視飛行，以便就可能對販毒集團發動大規模打擊收集情報，並聲稱相關偵察飛行已獲墨國當局批准。但一向與特朗普不大咬弦的墨西哥女總統辛鮑姆表示，堅決反對美國單方面在該國部署軍事行動，認為無助解決問題。

估計特朗普不會理會辛鮑姆的反對，不論墨西哥政府是否願意配合，美國的軍用無人機隨時都會在該國上空出現。之前在美國多個地區出現的來歷不明無人機，可能就是美軍或CIA的秘密演練。