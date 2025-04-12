冰鑑春秋：對抗無力 對話無能

在野黨督促賴清德緊急停止對美國一切投資，並且開放大陸來台投資，以增加台灣談判籌碼，緩解即將來到的經濟風暴。但民進黨顯然不領情，總統府副秘書長張惇涵竟質疑：「為甚麼有些人面對中國時候，就說要用對話取代對抗，但面對美國時候，就要用對抗取代對話，這都無濟於事。」光是從張惇涵的回應，就可得知，民進黨絲毫不知反省，也沒有想要解決台灣當前所面臨的困境。

為何兩岸發生衝突時，在野黨會希望用對話取代對抗？理由很簡單，因為對話有效！過往經驗證明，只要兩岸能夠適當交流對話，就可以逐步化解僵局，大陸往往也會採取讓步措施，豈非對雙方都有好處？而這次對特朗普為何要用對抗取代對話？因為事實證明之前的對話根本毫無效果，特朗普就是既要你的錢、也要你的命！若對特朗普全面投降，台灣注定將屍骨無存！

所以，並非在野黨不想與美國對話，而是賴清德一味對美國討好諂媚，還沒獲得承諾就將籌碼統統送走，這豈是談判應有之道？停止對美國投資，不過是重新抓住僅有的少數籌碼，難道對民進黨來說，台灣對美國就只有卑躬屈膝、逆來順受的份？

至於對大陸只能對話不能對抗嗎？在野黨多次質疑針對大陸軍演，軍方為何不明確定義第一擊？既然認為情況都為我方所控制，那為何不驅離解放軍機艦？將他們趕回海峽中線以西？其實民進黨對大陸的對抗，也只剩一張嘴，別說軍事針鋒相對，連斷ECFA都不敢，讓自己落到自打嘴巴處境。

張惇涵的一句「這都無濟於事」，透露了民進黨無論對中美都是對抗無力、對話無能！民進黨應該反思，為何對大陸就只能對抗？對美國就只能對話？這才是今日台海問題的根本。