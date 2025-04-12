筆下風雲：要你滅亡 必先瘋狂

特朗普的關稅大戰撞到南牆，不僅中國強硬反制，歐盟亦一度宣布反擊，金融債市更是動盪，連其金主也大受影響。侵侵隨即宣布，暫緩向沒有採取報復措施的國家徵收關稅，同時大幅提高對中國的關稅稅率。識得睇，自然睇穿他是無計可施，知道與全世界為敵，美國根本打不贏。

然而死剩把口也是其一貫作風。在日前的全國共和黨國會委員會晚會演講中，對於有大量國家領導人向美國謀求協商，他竟用極度粗鄙的說話來嘲諷：「我告訴你，這些國家正在打電話給我，『Kiss My Ass』，他們非常渴望能跟我達成協議。」都已經跪地求饒了，特朗普還要踩多幾腳，真教被他侮辱的領導人情何以堪！

大部分中文傳媒都將「Kiss My Ass」譯為拍馬屁，實在太過斯文，亦表現不出其目中無人、狂妄不堪，應該直譯成「親我的屁股」才夠傳神。堂堂美國總統，全球唯一霸主的元首，說話如此無禮難聽，試問其他領導人聽在耳裏，如何能服？利用關稅無差別攻擊全球，連盟友也不放過，足見特朗普已經瘋狂。全世界只有中國挺直腰桿，敢於對抗。儘管其他國家不敢跟從，但中國此舉肯定已贏得世人尊重。

上帝要你滅亡，必先要你瘋狂。現時全世界都在關注，中美這場決戰究竟誰勝誰負、以何種方式落幕。這亦將會向世人樹立榜樣，要是中國勝出，便更加凸顯美國只是紙老虎。事實上，美國國力大不如前，只能靠旁門左道打遏對手。中國不惹事也不怕事，中國人捱苦抗壓能力亦遠勝美國人。何況共和黨還要面對中期選舉，當惡性通脹來臨，經濟陷入衰退，侵侵面對的壓力便會大增，國會亦必定會出手，限制總統以行政命令繞過國會。明乎此，千萬不要賭中國輸。