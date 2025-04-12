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機場檢7.9公斤毒 拘內地男
【本報訊】執法部門早前根據情報及經調查後，於前日下午聯同海關人員展開打擊毒品行動。期間，人員在香港國際機場，截查一名47歲內地男子，並在其手提行李箱內，檢獲10盒懷疑海洛英，共重約7.9公斤，估計市值約560萬元。執法部門經初步調查後，以涉嫌「販運危險藥物」拘捕該名男子，並把他帶走扣查。
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