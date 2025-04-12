打擊無牌牙醫 放蛇拘2女

【本報訊】自今年1月1日《牙醫註冊條例》修訂後，更新「從事牙科執業」的定義，其中包括進行矯牙或牙齒美白程序、處方隱形矯齒牙套及進行牙齒貼片療程。執法部門在今年2月接獲市民投訴，指在尖沙咀廣東道一商業大廈的共享辦公室內，接受牙齒矯正服務期間，懷疑提供服務者為一名無牌牙醫。

提供牙齒矯正美白服務 執法部門隨即聯絡衞生署作出相關部署，至前日下午約2時採取聯合行動，由一名警員喬裝顧客上門「放蛇」，搗破該間非註冊牙醫執業的牙齒矯正中心。行動中，人員檢獲一批牙科醫療用具、儀器及矯形牙套，並以涉嫌「未經註冊而以牙醫身份執業」，拘捕一名姓蔡（33歲）女子，她其後獲准保釋候查。

根據調查，投訴人是經社交平台得知相關牙齒矯正服務，而被捕女子在該矯正中心工作約兩年，由於她使用口腔內掃描儀取得客人口腔的數碼影像，同時涉嫌處方隱形矯齒牙套，因而觸犯新修訂條例，惟暫時未知有多少人曾接受其治療，以及箇中收費如何。

另外，葵涌執法部門早前接獲情報，指有無牌牙醫在葵涌一座商業大廈內營運。經進一步調查後，執法部門聯同衞生署於昨日下午採取聯合執法行動，由執法部門派出一名警員喬裝顧客，最後搗破一個提供非法牙齒美白服務的店舖，並在單位內拘捕一名姓劉（24歲）本地女子，她涉嫌「未經註冊而以牙醫身份執業」。

執法部門調查後證實該名女子並非註冊牙醫，該單位除提供非法牙齒美白服務外，亦提供面膜美容。執法部門相信該單位已營運約年半。行動中，執法部門檢獲一批牙科用具，儀器及漂白劑。該名被捕女子已獲准保釋候查，須於5月中旬向執法部門報到。

衞生署呼籲市民切勿光顧無牌牙醫，以保障自身健康。如果遇到有懷疑的情況，可以在香港牙醫管理委員會的網頁，查看香港註冊牙醫的名單，以確實服務提供者的身份。

根據香港法例第156章《牙醫註冊條例》，任何人如非註冊牙醫而在香港以牙醫身份執業即屬違法，一經定罪最高罰款港幣10萬元及監禁3年，教唆及協助者同屬違法。另外，如果非註冊牙醫從事牙科執業，例如使用掃描器檢查口腔或牙齒亦屬違法，「不知情」並非辯護理由。公司聘請非註冊牙醫從事牙科執業，同屬違法，一經定罪，最高罰款10萬元及監禁3年。