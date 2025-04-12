香港寬頻屯元天斷網7小時

【本報訊】昨日下午1時許，有屯門、元朗及天水圍區網民表示，未能使用香港寬頻上網，由於影響範圍廣泛，令不少市民生活大受影響，有商戶更表示未能如常營業。

事件引起當區用戶湧上社交網頁洗版，有用戶指出今次已非香港寬頻首次出現網絡故障，有用戶更形容故障情況太過頻密，「apps又未能聯絡客戶服務員，想點？」又指「致電熱線只是聽音樂及廣告，等了逾32分鐘、佢系統語音話稍後回覆，跟着便cut了線。」

不過，由於今次事件影響範圍頗大，不少用戶對香港寬頻的服務質素及應變能力感失望，並呼籲香港寬頻作適當賠償，同時提升網絡穩定性和服務效率，提出具體改善措施，並保障日後不再發生類似事故。

第三方工程致線路受損 香港寬頻表示，昨天下午，元朗、屯門及天水圍地區出現網絡服務中斷情況。根據香港寬頻的初步調查，此次服務中斷是因屯門青山公路的第三方工程施工導致光纜線路受損所致。香港寬頻於事故後，隨即啟動應急機制，同步通知受影響客戶，並向通訊事務管理局通報。經工程團隊緊急搶修，服務已於同日晚上8時全面恢復。對於是次服務情況為客戶帶來的不便，香港寬頻深表歉意。