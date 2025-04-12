又呃1.3億 130洗錢騙案 139傀儡落網

女商人墮投資陷阱 3300萬渣都冇剩 本港騙案成風，今年首3個月，西九龍區的騙案數字明顯飆升，執法部門遂於過去半個月展開打擊詐騙及洗黑錢罪行的行動，共拘捕139名傀儡戶口持有人。初步調查顯示，相關詐騙集團至少干犯130宗各類型騙案，受害者總損失高達1.31億元，單一最高損失約3,300萬元。執法部門提醒市民，轉帳過數時應提高警覺，慎防墮入騙徒圈套。

數據顯示，西九龍區執法部門在2024年接獲7,652宗詐騙案，較2023年的7,489宗微增2%，但今年首3個月已錄得1,742宗詐騙案，較去年同期的1,547宗多出一成二。執法部門經情報分析及調查之後，於3月27日至本月10日展開代號「火痕」行動，期間共拘捕100男39女（19至73歲），涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」，同時檢獲一批銀行卡、手機和銀行文件。

被捕人士分別報稱家庭傭工、侍應、裝修工人及無業等，他們疑向詐騙集團借出或賣出銀行戶口以賺取報酬。在2023年6月至2025年1月期間，該集團已清洗超過1.31億元懷疑犯罪得益，當中涉及130宗騙案，包括投資、網購、求職、網上情緣及電話騙案等。最大一宗騙案的受害者為一名年約50歲女商人，她誤墮投資陷阱，在兩個月內先後40次轉帳至傀儡戶口，慘被騙去3,300萬元。此段期間，她曾經獲得小量回佣，故此一直深信有投資回報。

調查人員表示，今次行動中，深水埗區警員共拘捕26名傀儡戶口持有人，當中騙徒手法層出不窮，牽涉多種類型的網上騙案，而且利用現今盛行的電子支付，誘使市民轉帳巨額金錢，得逞後逃之夭夭。

執法部門呼籲市民使用銀行過數時，必須時刻保持警覺，如果一間公司提供的收款帳號屬個人戶口，甚至要求轉帳至多個不同帳戶，市民更應提高警惕。

「特惠」酒店機票引上釣 同時，執法部門留意到有騙徒在社交平台假冒知名旅行社，或者是演唱會主辦機構開設的專頁，再以廣告形式發布貼文，訛稱有特惠的酒店及機票，例如商務艙機票「買一送一」或有演唱會門票發售等，吸引市民點擊貼文。騙徒其後用通訊軟件聯絡受害人，吸引受害人轉帳至假冒該旅行社或者演唱會主辦機構的銀行帳戶，藉此騙取金錢。該部門提醒，市民購買旅遊產品或演唱會門票時，應循官方途徑購買；進行網上轉帳時，要小心核對商戶名稱及帳號以免受騙。

另一方面，調查人員指出九龍城區有較多學生居住，過往區內有不少大學生曾墮入假冒官員騙案。騙徒通常在電話中自稱為執法人員，聲稱受害人牽涉罪案，令其產生恐懼，繼而要求受害人交出個人銀行戶口資料或轉帳金錢，用作洗脫嫌疑。如遇到上述情況，市民應保持冷靜，並致電防騙易熱線求助。