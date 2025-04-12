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大橋口岸停車場 地盤工追薪
工人聚集示威追薪。
【本報訊】昨日上午8時許，港珠澳大橋香港口岸智能停車場B地盤內，約20名地盤雜工在上址追薪，並在地盤內展示「有汗出冇糧出」、「還我血汗錢」等標語字句。有工人聲稱，他們由2月起被拖糧至今，涉款總數約100萬元，因此於昨日聚集示威，希望能盡快取回工資。
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