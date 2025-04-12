向政總淋紅油 女子囚7個月

【本報訊】金鐘政府總部後門及夏慤道近添美道行人路花槽，於去年11月遭人淋潑紅色漆油，事後一名中年女子疑涉案被捕。她早前承認兩項刑事毀壞罪，案件昨在東區裁判法院判刑。辯方稱犯案與政治無關，主任裁判官蘇文隆最終判處被告入獄7個月。

46歲女被告麥家敏，報稱無業。控罪指被告於2024年11月19日，在立法會道1號立法會綜合大樓地下立法會花園、政府總部花槽及行人路，無合法辯解而損壞上述兩個地方，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

「唔開心發洩」犯案 同意案情指，案發當晚約6時許，被告在某平台高處擲下兩支紅色油漆，令案發地點受到破壞。現場有閉路電視。事發後兩日被告被捕，她其後在錄影會面時供稱「一時唔開心咪扔樽紅油發洩。」

辯方昨進一步求情指，被告當日正準備前往位於金鐘的印度駐香港總領事館求職，期間因精神狀況不好而犯案，並強調與政治事件無關。裁判官考慮到被告認罪、求情等因素，判處被告監禁7個月。案件編號：ESCC 3132/2024