座駕遇查 揮彎刀劈警 5南亞漢遭擎槍制服

【本報訊】執法部門早前根據線報，得悉有人正策劃一宗傷人案件，遂於本周三（9日）起於元朗區展開反罪惡行動。至前日凌晨，警員在屏義路截查一輛可疑白色私家車，當時車內有5名南亞漢，其中一名24歲男子發現警員靠近，隨即取出身旁一把約45厘米長的彎刀施襲，導致一名警員右手手指受傷。在場警員之後擎槍示警，並且制服該名男子。

同一時間，其他警員制服車內另一名25歲男子，對方在過程中出手襲擊，導致一名警員的雙手手臂受傷；另外3名男子（20至25歲）棄車逃走，最後被追截的警員擒獲。

揭車牌行車證不符 起獲武器 執法部門經初步調查後，發現涉事私家車的車牌與行車證不符，並在車內檢獲兩把開山刀及兩把彎刀。該5名男子分別屬巴基斯坦籍及尼泊爾籍，俱持有香港身份證，他們涉嫌「串謀意圖傷人」及「行使虛假文書」被捕，當中一名24歲尼泊爾籍男子另涉「意圖傷人」被捕，他們已被暫控上述罪名，案件將於今日在沙田裁判法院提堂。

事件中，兩名受傷警員清醒送院，經治理後已無大礙。據悉事件涉及「爭女」私人恩怨，不涉及三合會糾紛。執法部門會繼續追查，不排除有更多人被捕。