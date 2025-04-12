改善避車處 加強小巴服務 跨部門應對 盼紓東壩交通

【本報訊】對於萬宜水庫東壩交通改善工作，有西貢區議員指西貢民政處專員昨與多個政府部門，包括旅遊事務署、運輸署及執法部門，漁護署等跨部門會議討論相關事宜，而最新重點工作，包括水務署將在萬宜路合適位置改善路旁避車處，運輸署再加強9A小巴服務；推出措施防止的士霸佔小巴位，而執法部門協助交通管理，小巴/的士站有序排隊等車，打擊「黑的」，而漁護署則安排加派人手當值。

議員倡設循環線載客 5‧1長假期將至，恐交通問題會雪上加霜，立法會議員林素蔚昨指萬宜路過於狹窄，能容納的車輛數量有限，建議向營辦商發放例如15張定額禁區紙，讓中巴循環出入西貢東壩，提高運送旅客的效率，又建議在萬宜路迴旋處設立新閘口，禁止的士在周末及公眾假期的高峰時間進入。她強調其建議未能改善問題，政府長遠應研究實行預約制度、限制人流。

香港非專利巴士聯會執委趙海輝表示，會利用現有的票務系統，根據實際報團人數即時調配中巴數量，以避免旅客在北潭涌總站等候，同時可以協助政府掌握內地旅客人數。

另一議員李世榮昨在電台節目中表示，相信不少遊客在內地社交平台分享而吸引更多遊客前往萬宜水庫東壩。他又指該處是禁區，只能步行、乘坐專線小巴或的士前往，最多人時段是在黃昏、當遊客行完山離開的時候，可能會有幾百人等車。他曾與小巴營辦商溝通，希望在人多的日子要加班超時，直至人龍消散，但不知道小巴營辦商是否能持續這樣做，希望當局可以改善。