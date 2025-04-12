東呼即應：騎電動單車載人逆線 女子馬路亂衝惹嘩然

【本報訊】無論駕車或過馬路，遵守交通規則本應是常識，但總有一些人漠視道路安全，展現出「大地任我行」的態度。《東呼即應》近日發現，一段網上熱傳的短片引發了廣泛關注，片中一名女士駕駛電動單車逆行，情況相當危險。有網民斥電動單車橫衝直撞，炮轟「害己害人」。

冇戴頭盔 險撞迎頭車 事件發生在屯門的一條馬路上，當時女騎士不僅逆行，還載着一名穿着睡衣的女乘客，兩人均未佩戴頭盔。在電動單車駛至路口時，幾乎與迎面而來的車輛相撞，驚險一刻令人不寒而慄。當時有一名電單車司機見狀，急忙提醒她們回到行人路上，女騎士隨後才停車，並在路旁查看手機，似乎在研究地圖。

隨着影片的熱傳，網民紛紛發表評論，對這種不負責任的行為表示強烈不滿。有網民呼籲當局應該加強執法，對這類違規人士發出告票，以確保道路安全。

根據現行《道路交通條例》，電動可移動工具被定義為「汽車」，在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反相關法例，最高可罰款一萬元及監禁一年。這一規定的存在，顯示出政府對於電動單車行駛安全的重視。

另有市民指當局應加快為電動可移動工具制訂清晰的立法，盡快修訂法例以規範電動單車的登記及領牌等問題，從而保障行人。