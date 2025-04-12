東呼即應：旅客震怒 遊萬宜水庫一肚氣 求助東呼即應評理

數百人苦候小巴回程 北潭涌去關口遇黑的 西貢萬宜水庫東壩近期成為內地遊客行山熱門地點，惟經常交通癱瘓而備受詬病。有內地遊客向《東呼即應》申訴，指早前到東壩遊玩，離開時大排長龍等小巴，有遊客排隊3至4小時才能離開。他去到北潭涌時遇到「黑的」，更遭索價千元到關口。他大呻情況「出乎意料」，狠批香港交通配套無想像中好。當區區議員分析，沿路彎多路窄經常出現車龍，小巴營辦商都叫苦連天，即使加密班次，因塞車而無法進入。她建議當局改善道路、增加沿路避車處，以及假日實施車流管制等。

西貢萬宜水庫東壩近期成為內地旅客熱捧的行山勝地，但該處交通配套問題引起廣泛關注。內地遊客李先生向《東呼即應》表示，他在上月22日上午11時從口岸出發，經一小時車程到達萬宜水庫，但由於西壩塞車，只能提前落車，再徒步一小時才抵達東壩。

去深圳關口 的哥索$1000 旅程結束打算離開時，李發現排隊等小巴的人龍長達數百人，等了約一小時才上到車，但聽到有些人說候車時間達3至4小時。此外，他抵達北潭涌亦遇到黑的，司機竟索價1,000元到深圳關口，遠超正常的200至300元。他大呻當日的行程先因小巴排長龍而打擾，朋友未能趕上車回廣州，的士收費更令他認為香港交通並非當初所想一樣講規則，「沒想到會遇到這種情況。」

彎多路窄擁堵 小巴困車龍 西貢區區議員方國珊指出，屬地質公園禁區的東壩交通問題已持續多年，主要原因是道路狹窄且彎多，難以承受大量車流。往返北潭涌至萬宜水庫東壩的小巴9A雖已增至9至10輛，卻因道路擁堵無法進入，令營辦商叫苦連天。她透露，高峰期曾有近2,000人排隊等車，導致等候時間超過兩小時。

方國珊建議，政府研究在假日實施車流管制，道路應增加避車處，並研究引入中型巴士以分流遊客。她又說的士站和巴士站應增設車資參考牌，避免遊客因議價而被濫收車資。

運輸署回應稱，已留意到近期東壩交通擠塞情況，尤其是假日及清明節期間，遊客激增令交通壓力加劇。運輸署已要求專線小巴營辦商調派更多車輛及司機，盡量增加班次，確保乘客能順利返回北潭涌。同時，執法部門在今年首季接獲6宗涉及東壩範圍的士濫收車資的投訴，並拘捕3名涉案司機。部門將加強打擊相關行為，保障遊客及市民利益。