醫健：醫健寶庫：白內障手術可降低患腦退化症風險？

近年來，隨着人口老齡化加劇，白內障和腦退化症（如阿茲海默症）的發病率逐年攀升。許多患者和家屬可能不知道，這兩種病症之間其實有潛在聯繫。近年醫學研究發現，接受白內障手術或有助於降低長遠患上腦退化症的風險。這一項發現不僅為眼科醫學帶來新視角，也為長者健康提供了重要啟示。

白內障是眼球晶狀體渾濁導致的視力退化疾病，而腦退化症則是大腦認知功能衰退的綜合症。兩者分屬不同器官的疾病，看似毫無關係，但近年醫學界卻開始有研究發現視力障礙與認知衰退存在顯著關聯。研究主要認為視力退化削減了感官信息輸入，導致大腦接受的外界刺激減少，加速認知功能退化；白內障患者也因視物模糊，減少社交活動而導致社交孤立，加劇腦退化症。

2021年美國《JAMA內科學》發表了一項長達10年的追蹤研究，分析超過3,000名老年人，發現接受白內障手術的患者，10年內失智風險降低約30%；效果在手術後5年開始顯現，且與年齡、性別、疾病無關；其他眼科手術（如青光眼手術）未顯示類似效果，因此推測與白內障手術有關。另一項台灣研究也指出，白內障手術後患者的認知功能評分顯著優於未手術組，進一步佐證了這一關聯。

學者普遍認為白內障手術恢復患者視覺輸入，重新激活大腦皮層及令患者重新參與社交活動，間接保護認知功能，對大腦健康有正面影響。因此，65歲或以上的長者建議應定期進行眼科檢查，若視力因白內障而下降並已影響生活，必需立即進行治療。白內障手術雖可能降低失智風險，但仍需配合健康飲食、社交活動和認知訓練。長者的家人亦應多關注長者的視力和行為變化，迴避閱讀或頻繁跌倒或是患上白內障的信號。

白內障手術不僅是「復明」手術，更可能是守護大腦健康的重要一環。儘管具體生理機制仍需進一步研究，但現有證據已為公共衞生策略提供新思路——呵護眼睛，或許也是在呵護我們的記憶。

香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院眼科學系臨床助理教授 梁雅媛醫生