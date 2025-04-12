播道醫院擬重建 樓高22層供108床位

【本報訊】播道醫院為一所於九龍城已營運60年的私家醫院，且於數年前開始計劃重建。院方近日再度向城規會申請放寬用地的建築物高度限制，打算將原先5層高的醫院，重建成一座包括9層平台的22層高醫院大樓，總樓面面積亦料升近4倍，預計可提供共108張住院床位，包括4間加護病房。

總樓面面積增近4倍 播道醫院位於九龍城亞皆老街222號，目前坐落於「政府、機構或社區」用地上，地盤面積約1.6萬平方呎。院方早於前年獲城規會批准放寬建築物高限至80米，以重建一幢包括4層平台的16層高醫院大樓。

近日該院就再度向城規會提出申請，擬將用地的建築物高度限制由5層高放寬至22層高（約110米），並以地積比率約12.5倍，重建一幢醫院大樓，另設兩層地庫。而總樓面面積亦由原先約逾4.2萬平方呎，增至近20萬平方呎，預計可提供共108張住院床位（包括4間加護病房）、30張日間躺椅或病床、6間日間化學治療室、8間手術室及5間內窺鏡檢查室。

院方表示，重建後的醫院除了專注一般服務，包括24小時門診服務及住院服務，亦會引入老人服務、疾病治療跟進以及臨床服務如中醫、日間化療中心、牙科、心理輔導及評估服務，亦可以協助紓緩公立醫院負擔。