調查：64%人支持延長通關時間

【本報訊】港人北上消費玩樂已成習慣。有民調結果顯示，最多受訪市民使用的口岸是深圳灣和羅湖，分別佔48%和40%，而支持延長口岸開放時間有64%，當中多數人認為延長口岸開放時間至凌晨2時，可平衡通勤需求與對周邊居民的生活影響。有議員建議先延長蓮塘口岸開放時間至凌晨零時，深圳灣及福田口岸則延長至凌晨2時。

有議員和地區組織早前訪問633名市民，除得出上述結果外，對於「合作查驗、一次放行」的新型通關模式，就有56%的受訪者支持推廣至所有陸路口岸，尤其是羅湖和西九龍高鐵站；75%受訪者不知道深圳灣口岸已推出「刷臉通關」的免出示證件通道，但同意在其他口岸推廣這項措施的受訪者就高達92%。至於「港車北上」方面，逾60%受訪者贊成把措施擴展至深圳灣、蓮塘等口岸，料可縮短往返深港時間，但亦有人擔心引發塞車，建議政府改善道路基建。

倡深圳灣福田口岸延至凌晨2時 針對上述的調查結果，議員李梓敬昨建議可先在蓮塘口岸延長開放時間至凌晨零時，深圳灣及福田口岸則延長開放時間至凌晨2時，繼而再擴展至其他繁忙口岸。他又指新一份《財政預算案》擬向陸路邊境管制站離境的私家車徵收邊境建設費，不少人認為若收取200元未免過高，冀政府重新考慮收費水平又或者是否落實措施。

此外，港珠澳大橋邊檢站提供的數據顯示，自2023年1月和7月澳車北上、港車北上分階段實施以來，截至本月9日，完成邊檢備案的港澳駕駛者超過17.47萬人，備案車輛逾14.21萬輛，經港珠澳大橋邊檢站查驗的港澳單牌車總量已超過548.65萬輛次。自2025年以來，北上港澳單牌車數量增長更為明顯，日均通關量已突破一萬輛次，周末及節假日日均達1.4萬輛次，其中本月6日為清明假期最後一日，出入境港澳單牌車達1.98萬輛次，創下政策實施以來單日新高。