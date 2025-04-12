僱傭條例修訂草案 下周三首讀

【本報訊】俗稱「418」的《僱傭條例》「連續性合約」規定，屢遭勞工界批評容易被僱主濫用漏洞逃避支付僱傭福利，政府決定放寬「418」門檻，僱員只要4星期內為同一僱主工作滿68小時，即可享有薪病假等法定僱傭福利，相關的修例草案將於下周三（16日）在立法會首讀。

放寬「418」門檻至「468」 立法會下周三將首讀及《2025年僱傭（修訂）條例草案》，而草案的內容主要是去年2月勞工顧問委員達成的共識，將「418」的規定放寬至「468」，即把有關規定放寬至以4星期工時合計為計算單位，而4星期工時門檻則定為68小時，即僱員4星期工作滿68小時便被視為以「連續性合約」受僱，可享有僱傭福利，如法定假日薪酬、有薪年假及疾病津貼等。

根據統計處2019年10月至2020年1月的統計數字，私營機構有20.3萬人屬非「418」僱員，佔整體私營機構僱員6.9%。據悉，政府內部推算「468」方案下約有多1.1萬人受惠，料僱主每年增加開支涉逾1億元。

「418」規定自1990起6月推行，僱員連續受僱於同一僱主滿4周及每周工作滿18小時，可享有薪病假等法定僱傭福利，惟勞工界多年來批評有僱主濫用漏洞剝削零散工，例如會在某一周減少僱員工時以避開「418」福利，屢要求政府檢討。