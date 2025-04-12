美將徵中港小額包裹120%關稅 本地郵政工會籲市民及早寄件

【本報訊】下月2日起，由中國內地及香港郵寄往美國的小額包裹亦需徵收120%關稅，香港郵政工會表示，暫時未接到指引停收包裹或後續安排，現時一般寄往美國的包裹需約一星期，料香港郵政會在關稅實施前一周左右停收包裹，提醒市民若要寄件需及早。

郵務職工會理事長張偉權昨日表示，現時香港郵政仍然接受辦理寄往美國的包裹，個別郵局近日收到較多查詢，寄件量亦有增加，他估計，關稅實施前有關方面料會停收包裹。因為關稅一旦實施，美國海關便會在生效當日，詢問在美國的收件人會不會為包裹打稅，不付關稅便會退回香港，寄件人要付額外運費。

料郵政5‧2前約一周停收 張提醒市民，關稅並非以寄件日計算，而是入境美國的日子，由香港寄往美國包裹需時約一星期，即是香港郵政有機會在關稅實施（5月2日）前一星期左右，會停收包裹。港府早前指，香港郵政不會代收關稅，稍後會公布暫停處理寄件往美國郵遞服務的安排，又呼籲寄件人做好心理準備。