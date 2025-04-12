關稅戰 議員促設政商快速溝通機制

【本報訊】政府早前表明美國增加關稅，港商難免受到影響。有議員關注政府會否建立與商界直接聯絡的快速溝通機制，指現時工商業界措手不及，亦有議員關注政府對由美國政客要求，關閉香港駐美經貿辦事處一事有何部署。當局指「我們亦做了最壞、最大打算，如果真的發生，會如何調配資源、如何應對」，惟現階段不適合透露安排。

議員吳永嘉昨在立法會財委會特別會議上關注政府在關稅戰下，建立與商界直接聯絡的快速溝通機制，指關稅戰瞬息萬變，工商業界措手不及。商務及經濟發展局局長丘應樺回應稱，局方過去已兩次牽頭與商界召開會議應對美方關稅，有需要時財金官員會領導與商界作緊密接觸。

當局：已就關經貿辦作最壞打算 對於美國有國會議員要求關閉香港駐美經貿辦事處，會計界議員黃俊碩提問經貿辦會採取甚麼應對措施，以及將駐美資源調配，以開拓中南美市場。丘回應指密切留意事情的進展，已做一切準備工夫，「我們亦做了最壞、最大打算，如果真的發生，會如何調配資源、如何應對」，惟現階段不適合透露安排。

丘應樺又指美國對香港產品不合理地實施關稅，帶來不少挑戰和不明朗因素，港府正積極透過多元化措施，鞏固香港作為國際貿易中心的地位，而政府下月會聯同內地企業出訪中東，拓展海外市場。

有財金官員接受傳媒訪問時指政府會從監察風險、化解風險、做大做強自身實力3方面構建金融防護網，又指已針對不同情境制訂了系統性應對預案，確保風險處置的及時性與有效性，並與中央相關金融監管部門及相關部委始終保持緊密協作，就不同的應對預案作充分溝通，構築起抵禦系統性風險的堅實屏障，穩守國家「南大門」。

運輸及物流局局長陳美寶接受另一傳媒訪問時表示，政府將有5大策略應對，包括修例便利轉口、加強與大灣區港口協作「拉貨」、簡化報關等。她承認本港要「面對現實」，但作為對外開放的自由港，相信可靈活求變，只是需時適應。