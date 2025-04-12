香港天津東疆合作 拓展飛機船舶租賃

【本報訊】本港與天津合作拓展航運業務。運輸及物流局昨表示，天津東疆綜合保稅區管委會主任李彩良及團隊於本周一（7日）一連5日訪港，促進「東疆+香港」的航空及航運合作，運輸及物流局局長陳美寶周二（8日）與訪問團見面，商討將現時「東疆+香港」的飛機租賃合作模式，拓展至船舶租賃營運，推動東疆租賃企業利用香港的航運服務。

陳美寶提到，「天津東疆飛機資產管理有限公司」於去年11月在本港設立了子公司，在香港這個平台開展「香港+東疆」及「東疆+香港」的雙向租賃模式，擬開展更多的進口飛機租賃和離岸出口租賃業務，數個月內成功協助一間中資金融租賃公司，將一架二手飛機交易至海外，證明「香港-東疆」模式能建構具競爭力的飛機租賃及融資平台。

助國產型號走出國際 她又表示，香港作為國家的南大門，未來將繼續善用「背靠祖國、聯通國際」的優勢，助力中國國產飛機與船舶租賃「走出去」國外市場，同時透過不同措施鞏固香港國際航空樞紐及航運中心的地位。

東疆綜合保稅區是中國最大的船舶海工租賃中心，同時是全國最大、全球第二大飛機租賃聚集區。運流局與東疆管委會於去年4月簽訂合作備忘錄，推動雙方在融資、業務、宣傳、人才交流和培訓等不同範疇合作。