曼聯訪港派定心丸 防重演美斯之亂

開售50分鐘 最平4款門票搶購一空 英超球隊曼聯時隔12年訪港，將於下月30日在香港大球場對戰香港足球代表隊，昨午12時，網上平台開始發售門票，票價由390元至2,990元不等。開售不足半小時，票價最平的3款門票已售罄；而在門票開售後約50分鐘，排第4平、票價1,190元的門票亦告售罄。主辦機構表示，去年球星美斯缺陣表演賽事件後，今次的合約條款要求球會「不可以不派全隊」。

賽事門票昨午12時起透過Cityline網上平台公開發售，本報記者昨午12時準時進入平台嘗試購票，惟一直停留在排隊頁面，等候約26分鐘、即12時26分才能進入購票頁面，票價最平的3款門票，包括390、690及990元均已售罄。主辦機構、國際文娛管理公司主席金偉明昨在電台透露，吸取去年美職球隊國際邁阿密訪港踢表演賽，球星美斯缺陣事件的經驗，今次曼聯訪港的合約條款更仔細，原本合約打算列明球員名單及數目，惟最終轉變方案，在條款要求球會「不可以不派全隊」，但他以商業秘密為由，未有透露相關細節。他續指，已與球會合作多年，有信心不會重演美斯缺陣事件。

條款列明「不可不派全隊」 金又稱，曼聯曾派員到訪大球場，視察草地狀況等，強調公司對大球場團隊有信心，又指場地由現時至友賽日均沒有其他賽事，相信草皮有最佳質素。他又指，大球場包廂仍可出租，待政府訂下包廂租金後，就會與有興趣人士商討租用安排；場內亦有以往的小食檔、膳食供應商等駐場。

主辦機構又稱，目前曼聯坐擁包括來自葡萄牙的球隊隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）、英格蘭國腳明奈（Kobbie Mainoo）以及阿根廷翼鋒加拿祖（Alejandro Garnacho）等球星，但球員名單以最終公布為準。今次將是曼聯繼2013年後，時隔12年再度在港獻技，當時以5比2擊敗傑志。

曼聯會在下月29日至31日再度訪港，下月30日晚上8時於香港大球場與港足進行友賽。門票分為9個級別，介乎390至2,990元，最平390元門票位處高層看台四個「角落位」，高層看台其餘位置票價介乎690至1,390元。至於主層的兩個龍門後方、近角球旗及東西翼兩側的位置，票價介乎1,990至2,990元，廂房層票價亦是2,990元。